O temporal que caiu em Betim e também em outras cidades da região metropolitana de BH, além da capital, no fim da tarde desta segunda-feira (27), atingiu mais fortemente o bairro Icaivera, na divisa com Contagem. Segundo a Defesa Civil de Betim, a maior parte das ocorrências registradas foi de alagamento de vias, quedas de árvores e de muros. No total, os bairros de Betim mais afetados pela chuva foram: Kennedy, Cruzeiro do Sul, Duque de Caxias, Nossa Senhora de Fátima, Campos Elíseos e Angola. Ninguém ficou ferido.

Somente no Icaivera, a Defesa Civil atendeu chamados em seis ruas. Uma família que mora na Arapagua chegou a ficar ilhada, de acordo com o órgão municipal, e seria encaminhada, ainda na noite desta segunda, para uma igreja enquanto equipes da Defesa Civil e da administração regional iriam atuar na retirada do barro que adentrou a casa durante a chuva.

Na rua Marajayba, segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas também ficaram “presas” em casa depois que a porta da residência foi “travada” pela força da água. Os moradores não precisaram ser transferidos para outro espaço.

Falta de energia

Em outros pontos da cidade, como no bairro Arquipélago Verde, na região central, moradores se queixaram de falta de luz na noite desta segunda. Procurada pela reportagem, a Cemig confirmou desligamentos pela cidade. Em nota, a companhia informou que “a forte tempestade, acompanhada ventos de grande intensidade de até 72 km/h que atingiu a região metropolitana, provocou falta de energia em diversas regiões da capital e em cidades do entorno, entre elas Betim.

Ainda segundo a Cemig, os desligamentos ocorreram, em sua maioria, por objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos de árvores, que provocaram curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

Perto das 22h desta segunda, cerca de 200 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas, trabalhavam para o restabelecimento do sistema, conforme a Cemig informou na nota. A previsão é que a maior parte dos clientes afetados com a falta de energia tenha o serviço normalizado ainda na noite desta segunda ou durante a madrugada de terça (28).

Previsão

Segundo o ClimaTempo, deve chover novamente nesta terça-feira (28), no fim do dia. Antes disso, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia.