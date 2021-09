Vanderlei Luxemburgo não entregou os pontos depois de o Cruzeiro perder por 2 a 1 para o CSA em jogo disputado nesse domingo (26), no Independência. O técnico ainda crê no acesso à Série A do Brasileirão e diz que a busca por uma vaga entre os quatro primeiros colocados não se encerrou.

“A responsabilidade tem que existir. A gente não pode ainda falar ‘acabou’, temos que pensar na próxima temporada. Aí, vai jogar um balde de água fria em todo mundo e temos que terminar a competição. Temos que ter a responsabilidade de manter o Cruzeiro na Segunda Divisão, temos possibilidade de chegar, bem remota, mas temos que buscar isso aí”, afirmou o treinador.

“Quando à minha permanência, dei uma declaração para acabar com isso, que por causa de salário atrasado eu iria embora, isso não existe. É buscarmos através da dificuldade que se apresentou para nós, com responsabilidade, encontrar melhor momento, melhor situação de caminhar”, acrescentou.

O Cruzeiro tem 31 pontos conquistados e ocupa a 13ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 a menos que o CRB, último do grupo de classificação para a elite do futebol nacional. Os mineiros têm 0,18% de chance de chegar à Série A em 2022, de acordo com o departamento de matemática da UFMG.