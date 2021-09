Vanderlei Luxemburgo acredita que a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o CSA, na tarde desse domingo (26), “machuca” o elenco que tem à disposição e pode atrapalhar a caminhada do grupo na tentativa de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico reforça a necessidade de animar o plantel depois do tropeço de virada em plena Arena Independência, onde a equipe contou a com a presença de torcedores para o compromisso.

“Machucou bastante [derrota para o CSA], a vitória era importante. Jogo depois fora de casa [contra o Guarani], depois em casa [Brasil-RS], e a vitória [em cima do CSA] daria um ânimo diferente. A derrota agora dá um ânimo para baixo. A gente vai ter que colocar o pessoal para cima e entender que continua a competição. É uma derrota que machuca bastante”, afirmou o treinador.

Com 31 pontos conquistados em 26 rodadas e 13 atrás do CRB, último do grupo de acesso para a elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro está cada vez mais distante da volta à Série A. O treinador cobrou tranquilidade com a situação.

“Tem que ter muita tranquilidade neste momento, responsabilidade, saber que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também. Temos que ter bastante calma para poder tomar as decisões que são as mais acertadas. Trabalhar sabendo que faltam alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. Terminar, porque temos responsabilidade com o Cruzeiro. Temos que levantar a cabeça, isso é futebol. A gente sabe que é difícil, vai ser difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade”, explicou.