Uma mulher de 28 anos foi detida após ameaçar a filha, uma bebê de 2 meses, com uma tesoura em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado (25). A suspeita estava completamente descontrolada e empurrava o carrinho do bebê para os policiais militares dizendo que se eles quisessem poderiam ficar com a bebê.

Segundo a Polícia Militar, um pedestre denunciou que a mulher estava ameaçando a criança na rua com a tesoura. Quando os militares a encontraram, a mulher disse que foi a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e que não conseguiu ser atendida. Ela disse que aguardava um carro de aplicativo para ir embora. Ela negou que estivesse ameaçando a criança com a tesoura, mas o objeto foi encontrado no carrinho da bebê.

A mulher, segundo a polícia estava muito exaltada dizendo que não queria ficar com a filha. Ela empurrava o carrinho para os militares e dizia: “se você e quer ela, pega para você. Pode ficar que eu não quero”, conforme registrado no boletim de ocorrência.

Os militares entraram em contato com a avó da suspeita que contou que ela tinha saído com a filha por volta de 2h da madrugada e ainda não tinha retornado. A mulher disse também que a neta costuma ter surtos psicóticos e que não tem condições de cuidar da criança, mas como ela é muito violenta não consegue impedir que ele fique sozinha com a bebê.

Na presença dos policiais, a suspeita disse que não queria a filha e começou a entregá-la para os parentes. Ela também cortou os braços com uma faca e foi impedida por familiares. Ela foi socorrida até a UPA e medicada. Depois ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberada, por ser crime de menor potencial. O caso será investigado.