O brasileiro Marcus D´Almeida faturou a segunda posição no Campeonato Mundial de tiro com arco no último domingo (26). A medalha conquistada em Yankton (Estados Unidos) foi a primeira da história do país na modalidade em um evento deste porte.

Na final, Marcus foi superado pelo sul-coreano Kim Woojin, que se tornou tricampeonato mundial, pelo placar de 7 a 3.

Antes da decisão do título, o primeiro combate do dia do brasileiro foi contra o turco Samet Ak pelas quartas de final. D´Almeida avançou por 6 a 0. Na sequência, o adversário superado foi o campeão mundial e dono de três medalhas olímpicas, o americano Brady Ellison, pelo placar de 6 a 4.

Considerado o melhor atleta da história do Brasil na modalidade, o carioca conquistou a prata em 2014 na final da Copa do Mundo. Também em 2014, o atirador foi vice-campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude na China. Já em 2019 ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o carioca finalizou em 9º lugar.