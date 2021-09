O Atlético entra em campo nesta terça-feira (28) para a partida decisiva contra o Palmeiras, no Mineirão. Os atacantes Diego Costa, Savarino e Keno seguem como dúvida. Sem acesso aos treinamentos na Cidade do Galo, não dá para cravar a presença das peças no confronto e o Atlético ainda faz questão de deixar o mistério no ar para não entregar a escalação ao adversário.

Na tarde desta segunda-feira (27), Cuca comandou o último treinamento na Cidade do Galo, antes do jogo decisivo. A TV Galo, que transmite algumas imagens dos treinamentos, mostrou apenas alguns minutos da preparação dos jogadores antes das atividades começarem. Diego Costa e Savarino apareceram no vídeo e o atacante venezuelano brincou com a bola.



Keno teve uma virose e foi, inclusive, desfalque no fim de semana, quando o Galo empatou em 0 a 0 pelo Brasileirão com o São Paulo, no Morumbi. Já Diego Costa teve o problema muscular na coxa justamente no primeiro jogo no Allianz Parque. Desde então, o atacante iniciou o tratamento . Savarino se lesionou enquanto atuava pela seleção venezuelana, mas já iniciou o processo de transição física.

No ataque atleticano, caso não possa contar com essas três peças, o técnico Cuca tem como opção Eduardo Vargas – que vem sendo titular da equipe em alguns confrontos – e Eduardo Sasha, reserva na posição, mas que tem entrado em algumas partidas, além do artilheiro Hulk, titular absoluto no setor ofensivo.