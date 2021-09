Atingidos pela tragédia do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (27) na porta do Ministério Público Estadual, no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eles cobram participação nos projetos coletivos da bacia do rio Paraopeba, como o Programa de Transferência de Renda e os programas emergenciais.

Segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que organiza o protesto, a manifestação contou com a presença de cerca de 200 pessoas. Parte do grupo foi recebida por promotores do MP estadual para discutir a situação.

Em paralelo, alguns representantes da população atingida em Brumadinho também se reuniram com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), para discutir as resoluções do acordo entre a Vale e o estado de Minas Gerais para a reparação da bacia do rio Paraopeba e sobre o processo de repactuação na bacia do rio Doce.

O grupo também cobra a implementação da Política Estadual dos Atingidos por Barragens, que foi aprovada na Assembleia em dezembro de 2020 e até hoje, segundo eles, não foi colocada em prática.

O Projeto de Lei determina a regulamentação das barragens, fiscalização das empresas, a efetivação das assessorias técnicas nos territórios atingidos entre outros provimentos.

Mais protestos

O movimento dos atingidos por barragens realiza ainda nesta segunda-feira, durante a tarde, uma manifestação na porta da Cemig, também no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul da cidade. O protesto, segundo os organizadores, visa denunciar o alto preço das contas de luz.