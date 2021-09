Pode voltar a se repetir nos próximos três dias a nuvem de poeira que escureceu no domingo (26) o céu das cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e do interior de São Paulo. Fenômeno é visto como comum, diante das condições climáticas desta época do ano, é o que afirma meteorologista.

Segundo o meteorologista do Climatempo Ruibran dos Reis, a formação é consequência da combinação do clima seco com a poeira acumulada no solo ao longo de semanas de estiagem, com os fortes ventos que ocorrem no final do inverno e no início da primavera.

“Estamos vivendo em uma espécie de bolha de calor. Há quase seis meses não chove expressivamente em Minas e em São Paulo. Essa onda de calor cria a variação de temperatura que gera os ventos que levantam a terra do solo a altas elevações, formando a nuvem de poeira”, explicou.

Alerta – Novas nuvens de poeira para os próximos dias

Conforme o meteorologista, as condições climáticas favorecem para a formação de novas nuvens de poeira para os próximos dias. “Com a secura do tempo existe o potencial para que esse fenômeno ocorra nos próximos três dias.Vale lembrar que esse fenômeno não tem potencial de gerar danos materiais”, esclareceu.

Ainda conforme o meteorologista, o fenômeno não é monitorável. ” Ele se forma rapidamente, e se inicia rapidamente, podendo durar de 2 a 5 minutos no máximo”, detalhou Reis.

Regiões com maiores potencias para novas formações

Segundo Reis, no momento conforme as condições climáticas, as regiões mineiras com maior potencial para receber novas nuvens de poeira são: Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Fora do Estado, estão as cidades do interior de São Paulo e de Goiás.

BH já foi encoberta por poeira

Conforme Reis, há cerca de 20 anos, Belo Horizonte foi encoberta por uma uma nuvem de poeira. “Belo Horizonte já teve esse fenômeno, e isso pode se repetir nesse ano, devido as condições do tempo”, contou.

Ventos de poeira chegaram a 60kms/h em Minas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) avaliou que em Minas,a cidade de Uberada, no Triângulo Mineiro, registrou durante a nuvem de poeira ventos de até 60kms/h, os mais fortes registrados no Estado. Em seguida, em Araxá, no Alto Paranaíba, os ventos chegaram a 53 kms/h. Em Uberlândia, também no Alto Paranaíba, os ventos alcançaram a marca dos 45 kms/h.

Rescaldo – Após o fenômeno

A balconista de sorveteria, Fernanda da Silva, de 29 anos, tirou a segunda-feira (27) para tirar o pó de casa e do trabalho. Ela mora em Frutal, no Triângulo Mineiro, uma das cidades atingidas pela gigantesca nuvem de poeira no domingo (26).



“Depois da nuvem de poeira, tive que limpar o quisoque que eu trabalho jogando água de balde. Na minha casa mesmo estando tudo fechado a poeira entrou e tive que limpar tudo. Nunca tinha visto tanto poeira”, revelou a balconista.

Previsão do tempo

De acordo com o climatempo, para este fim de semana, existe previsão de chuvas moderadas somente para as regiões: Sul, Oeste, Central e Zona da Mata.