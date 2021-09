Um caminhoneiro de 40 anos foi preso na noite deste sábado (25.set.2021) na BR-153, em Jaraguá, região central de Goiás, após ser flagrado transportando 220 kg de cloridrato de cocaína. Os tabletes foram encontrados escondidos nas partes internas do veículo.

Tudo começou quando a PRF parou uma carreta bitrem que seguia no sentido Jaraguá para Goiânia, sem carga, ocupada pelo motorista e seu filho, um adolescente de 17 anos.

Ao consultar os sistemas policiais, a PRF constatou que a dupla tinha registro de ocorrências criminais além de apresentarem nervosismo incomum e informações contraditórias.

Após minuciosa fiscalização, em um compartimento oculto, previamente preparado nas partes internas do caminhão, os policiais encontraram 220 kg de cloridrato de cocaína.

De acordo com declarações do motorista, ele pegou a droga no Mato Grosso e seguiria até São Paulo, pelo transporte ele receberia R$ 20 mil.

O pai, o filho e a droga foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil em Jaraguá.

A droga encontrada é a segunda maior carga apreendida nas rodovias federais goianas neste ano, avaliada em cerca de R$ 40 milhões.