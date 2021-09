Pais de alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH), na região da Pampulha, fizeram um protesto nesta segunda-feira (27), em favor da escola e dizendo que não houve treinamento exaustivo na unidade de educação, conforme denúncias recebidas pelo jornal O TEMPO, no último dia 10 de setembro.

Cerca de 30 pais participaram do protesto em frente a escola. “Os alunos tiveram os treinamentos para a comemoração do aniversário do colégio a participação foi voluntária. Fato que pode ser comprovado inclusive com a ausência daqueles que optaram por não participar. Foram oferecidos lanches para os alunos, bem como os mesmos receberam as instruções de que qualquer eventualidade, poderiam e podem solicitar atendimento, já que a instituição conta com um quadro de médicos, dentistas e enfermeiros para atendimentos necessários”, informou a mãe de dois alunos Alessandra Aparecida Souza Lima Marques.

Na denúncia feita ao jornal, um estudante disse que houve um treinamento exaustivo na escola que começou por volta de 7h20 e só terminou após 10h30. O treinamento aconteceu por conta da formatura do aniversário de 66 anos da entidade. Segundo as denúncias, durante esse período, os alunos mal puderam ir ao banheiro ou tomar água e a parada para o lanche durou menos de cinco minutos – o colégio atende crianças e adolescentes entre o sexto ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, com idades entre 11 e 18 anos.

Na época da publicação da reportagem, o colégio informou, em nota, que as denúncias não procediam. A unidade ainda ressaltou que o atual comando “sempre se pautou pelo bem estar e integridade física dos alunos do CMBH, sendo estes tratados com dignidade e como alunos”.

Alessandra disse que os pais ouviram os alunos e que não houve obrigatoriedade no treinamento. “Acredito sim que houve casos de alunos que não se sentiram bem durante os treinamentos, fato naturalmente cabível para a alta temperatura que nos encontramos.Entretanto, pôde-se perceber na divulgação das denúncias um discurso exacerbado e intencional. Ressalto, que as próprias imagens divulgadas mostraram explicitamente alunos que não se sentiram bem sendo amparados e cuidadosamente levados a um atendimento individual”, complementa Alessandra.

Ainda de acordo com ela, os pais que matriculam seus filhos na escola já sabem como funciona o regime e os que não estiverem satisfeitos devem procurar outras instituições. ” Ainda que seja com um olhar subjetivo, penso que as escolhas feitas na vida também é uma forma de preservarmos nossa integridade física e emocional. Logo, àqueles que não estão satisfeitos com o regimento do colégio e com sua rotina, seja aluno, funcionário e/ou pais deveriam ir em busca de um outro caminho, lembrando que toda experiência é válida, só não é válido o direito de exigir que eu pense como você”, conclui a mãe dos alunos.