O Palmeiras desembarcou no fim da tarde desta segunda-feira (27) no aeroporto de Confins, para o confronto decisivo contra o Atlético, nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, valendo vaga na final da Copa Libertadores. No terminal, os palmeirense foram recebidos com alguns gritos e provocações de torcedores atleticanos e apoio de cruzeirenses. Do local, a delegação seguiu para o hotel Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O jogo de ida, no Allianz Parque ficou empatado em 0 a 0, e o Verdão se classifica em caso de vitória ou empate com gols. Se o placar no Gigante da Pampulha terminar em branco, a classificação será definida nos pênaltis.

ASSISTA:

Pela manhã, o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático, além de cobranças de penalidades. O comandante do alviverde tem todos os jogadores à disposição e a tendência é a de que repita a escalação do primeiro jogo da semifinal com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano. Danilo e Wesley podem ser novidades.

O Palmeiras vem de derrota no clássico contra o Corinthians por 2 a 1. Contudo, o meia Raphael Veiga ressalta que o revés não vai afetar o psicológico do grupo para o confronto diante do Galo, no Mineirão.

“Tem uma coisa que aprendemos aqui no Brasil. É mudar a chave, se adaptar ao próximo jogo rápido. Às vezes a gente ganha e nem comemora tanto, mas quando acontece algum resultado que não queríamos, não vamos ficar lamentando. A gente sabe que se vencermos vai apagar o que muitas pessoas falaram até aqui”, avalia Veiga.