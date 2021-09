A Pfizer informou, nesta segunda-feira (27), o início de um estudo, na fase intermediária para final, que visa avaliar um medicamento oral para prevenir infecções por Covid-19. Chamado inicialmente “PF-07321332”, o fármaco será testado em 2.660 voluntários adultos que habitam em residências de pacientes sintomáticos da Covid-19. Desta forma, será observada a capacidade de prevenção do medicamento a pessoas expostas comprovadamente ao vírus.

“Com o impacto contínuo da Covid-19 em todo o mundo, acreditamos que o combate ao vírus exigirá tratamentos eficazes para as pessoas que contraíram ou foram expostas ao vírus, complementando o impacto que as vacinas tiveram em ajudar a conter as infecções. Se for bem-sucedida, acreditamos que esta terapia pode ajudar a interromper o vírus precocemente – antes que ele tenha a chance de se replicar extensivamente – potencialmente prevenindo doenças sintomáticas em pessoas que foram expostas e inibindo o início da infecção em outras pessoas ”, disse Mikael Dolsten, diretor científico e presidente de Pesquisa, Desenvolvimento e Medicina Mundial da Pfizer, em nota divulgada à imprensa. A farmacêutica lembrou que “não há terapia administrada por via oral atualmente aprovada para tratamento pós-exposição ou preventivo de Covid-19”.

O fármaco será coadministrado com uma dose baixa de ritonavir, antiviral usado para tratamento de infecções pelo HIV.