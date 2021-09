A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de um padre, de 45 anos, no bairro Eldorado, na última sexta-feira (24). O padre foi encontrado morto à noite dentro da sua casa pela irmã dele, que não conseguia contato com o religioso desde o dia anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã foi até a casa do padre e o encontrou morto dentro do quarto, parcialmente despido. Ela acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, o óbito foi confirmado no local.

Dentro do guarda-roupa do padre foram encontrados um capacete e um colete da Polícia Militar que foram recolhidos. Na casa do padre também havia muitas garrafas de bebida alcoólica. O religioso sofria de doenças cardíacas e fazia uso excessivo de álcool.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para passar por exames. A Polícia Civil disse que instaurou inquérito para investigar a morte e informou que “aguarda a finalização dos laudos periciais para a conclusão da investigação”. O corpo da vítima foi liberado do IML Belo Horizonte no último sábado, 25 de setembro”.