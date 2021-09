Com o preço das carnes nas alturas, as peças de picanha, filé mignon, alcatra e até o bom e velho peito de frango, perderam espaço de destaque nos açougues de Belo Horizonte. Atualmente, o que se vê em exposição privilegiada são os miúdos de porco e de galinha como: rim, bofe, figuinho, sambiquira, dorso e peles.

Mas mesmo para quem está apostando nos cortes mais baratos, é preciso atenção. Segundo uma pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (27), pelo site Mercado Mineiro, o quilo do pé de frango, por exemplo, pode custar até R$ 13,99, com variação de até 134% dependendo do local de compra. O mesmo acontece para o quilo da asa resfriada, que está variando 85% em Belo Horizonte, e pode custar até R$ 23,95. Nem a salsicha ficou de fora. Na região metropolitana da capital, o quilo já é vendido até a R$15, em um único mês o aumento foi de quase 4,29%.

Ainda segundo o levantamento, o recorte de costela suína está na média de R$ 8,50, com diferenças de até 18%, enquanto o dorso do frango já é vendido a R$ 6,99. Já o preço médio do frango subiu 6,77% em setembro, comparado ao mês anterior, passando de R$ 10,90 para R$ 11,64. O mesmo aconteceu com o quilo do peito resfriado e do filé de peito, que tiveram reajustes de 6% e 5,85%, respectivamente.

“O que antes eram cortes descartáveis, uma parte desprezada, virou uma opção de venda até para os supermercados, que precisam atender às classes mais baixas, que realmente estão sem alternativas. Em primeiro momento o consumidor comprou a carne de segunda bovina, depois passou para a carne de porco, frango, e com os aumentos agora chegou a vez dos miúdos – carcaça de frango e o próprio pezinho. Nem o frango tem conseguido ser uma alternativa para o consumidor, porque ele está aumentando muito”, pontua o economista Feliciano Abreu, diretor do site Mercado Mineiro, que realizou a pesquisa em 39 estabelecimentos em BH e na região metropolitana.

Sem alternativas

Mesmo sendo considerado um dos itens mais baratos do açougue, e com lugar de destaque em muitos expositores de carnes da capital, até o pezinho de galinha sofreu aumento. “O pezinho é um dos nossos produtos mais baratos, mas aumentou muito. Ele Já custou R$2 o quilo, hoje está quase R$6”, analisa o açougueiro Roberto Carlos Santos, que vende carnes no hipercentro da capital, há mais de 40 anos.

Para o economista, Feliciano Abreu, os preços não tendem a se normalizar tão cedo. “A perspectiva não é boa. O dólar supervalorizado perante o real favorece as exportações e prejudica o bolso do consumidor. Tivemos o problema da vaca louca, que embora tenha oferta maior de carnes no mercado, a gente sabe que isso será em curto prazo, as importações já vão voltar. Está cada vez mais difícil comprar uma boa carne para consumir no dia a dia” analisa o especialista, que alerta a importância de se verificar a qualidade do produto.

“A gente sabe que o consumidor tem deixado a procedência de lado, essa é a alternativa quando não se tem dinheiro nem para comprar mais. Chegamos um patamar que não cabe mais aumento. A carne vai acabar ficando encalhada”, completa.

Criatividade

Para driblar os reajustes, o consumidor tem recorrido aos cortes conhecidos como “de segunda”. Para garantir a carne no prato da família, de seis pessoas, Carlos Alberto, 60, tem se esforçado no planejamento. Atualmente, ele é o único empregado em casa. “Tem dois anos que estou sem carteira assinada, estou vivendo só de bicos. Na minha casa no momento sou apenas eu para garantir a comida de todo dia, então venho no açougue para comprar o mais barato, e a suã é a preferida no prato. Por semana compro 5kgs da carne, fazemos com canjiquinha, quiabo, cenoura, cada um come dois pedaços e vamos levando a vida e dando graças à Deus”, afirma.

A dona de casa Helena Ferreira, de 68 anos, mora sozinha em Ibirité, na região metropolitana de BH. Com a aposentadoria de um salário mínimo, tem sobrado dinheiro somente para os remédios e os miúdos. “Vim ao açougue para comprar pé de galinha. Faço ele cozido, com cebolinha. Esses dias inventei o caldo de pé – depois de cozido bato ele no liquidificador e faço um caldo temperado, fica gostoso e garanto uma comida diferente”, conta.

Com as altas, os açougues tiveram que se adaptar. “Desde o início da pandemia as pessoas já procuravam por carnes mais baratas, mais de uns três meses pra cá, a procura por miúdos a partir de R$4 o quilo aumentou muito, então colocamos em exposição os itens mais procurados, como o pezinho de galinha, pele e a suã”, explica o gerente de um açougue no Centro de BH, Antônio Marques, 50.

Consumo

Por conta da alta nos preços, de acordo com a Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Distrito Federal (Afrig), o consumo de carne caiu pelo menos 50% nos últimos meses. A estatística vai ao encontro da projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que estima que o consumo de carne vermelha no país seja o menor em 25 anos.

O reflexo disso já é sentido nos preços. De acordo com a pesquisa realizada no mercado Mineiro, na última semana, o preço das carnes bovinas estão se estabilizando. O maior aumento foi no filé mignon, que subiu de R$ 56,66 para R$ 58,58, uma variação de 3,38% de um mês para outro. Enquanto isso, o quilo do acém reduziu, passou de R$ 31,80 para R$ 31,46.

“O consumidor não suporta mais aumentos, ele deixa de consumir não porque ele quer, mas porque ele não pode arcar com esses aumentos”, avalia Abreu.

Preço salgado

Veja quais foram os reajustes no valor das carnes em Belo Horizonte

Carne Boi

Carne/ preço médio em janeiro/ preço médio em setembro

– Acém / R$ 29,60 / 31,46

– Alcatra / R$ 42,71 / R$ 44,38

– Chã de Dentro / R$ 38,96 / R$ 40,70

– Chã de Fora / R$ 35,71 / R$ 38,41

– Contra Filé / R$ 43,65 / R$ 46,22

– Filé mignon / R$ 52,75 / R$ 58,58

– Fraldinha / R$ 33,81 / R$ 36,35 / R$

– Lagarto / R$ 36,01 / R$ 38,53

– Maminha / R$ 38,73 / R$ 41,97

– Miolo de Alcatra / R$ 44,09 / R$ 45,94

– Patinho / R$ 35,97 / R$ 38,98

– Picanha / R$ 57,52 / R$ 59,52

Carne de Porco

Carne/ preço médio em janeiro/ preço médio em setembro

– Bisteca Suína / R$ 19,81 / R$ 19,09

– Copa Lombo / R$ R$ 19,05 / R$ 18,81

– Costelinha / R$ 21,16 / R$ 22,64

– Lombinho filé / R$ 21,22 / R$ 21,04

– Lombo Aparado / R$ 21,30 / R$ 21,01

– Lombo inteiro / R$ 20,50 / R$ 20,28

– Orelha / R$ 8,95 / R$ 9,79

– Pazinha / R$ 16,49 / R$ 16,36

– Pé / R$ 10,81 / R$ 12,39

– Pernil com osso / 17,18 / 17,36

– Pernil sem osso / R$ 19,57 / R$ 19,21

– Rabinho / R$ 15,24 / R$ 16,67

– Toucinho comum / R$ 10,60 / R$ 10,92

– Toucinho para torresmo / R$ 20,15 / R$ 20,47

– Salsicha / R$ 9,80 / 11,01

Carne Frango

Carne/ preço médio em janeiro/ preço médio em setembro

– Asa resfriada / R$ 16,70 / R$ 16,71

– Coração / R$ 25,37 / R$ 27,06

– Coxa sem coxa / R$ 10,25 / R$ 12,86

– Filé de peito / R$ 14,05 / R$ 19,06

– Frango resfriado / R$ 9,10 / R$ 11,64

– Peito resfriado / R$ 9,99 / R$ 13,99

– Pé de frango / não pesquisado / R$ 7,80

– Pescoço de peru / R$ 19,34 / R$ 20,25

Fonte: Mercado Mineiro