O vôlei com conhecimento e independência jornalistica

Marlon Yared. 44 anos.

O levantador foi campeão mundial na Itália em 2010 e sempre chamou atenção pela coragem, responsabilidade e personalidade.

Firme nas palavras e nos conceitos.

Recentemente trocou Natal, onde ficou sem receber 3 meses de salários, pelo projeto novo de São José dos Campos, líder do campeonato paulista.

Nesse papo com o blog, Marlon revela o prazer de atuar pelo novo time e os desafios de jogar em alto nível.

O jogador critica a falta de gestão profissional, proteção aos atletas, amadorismo e a estrutura precária das Superligas B e C.

Marlon afirma que seleção é um jogo de cartas marcadas com os jovens sendo preteridos. De fora, percebeu ‘insatisfação’ na Olimpíada.

Por fim, diz que o Brasil precisa mudar o modelo de investimento para que os jovens possam confiar no esporte e punir as entidades e seus gestores que não cumprem os acordos.

O que levou você a trocar Natal pelo projeto novo de São José?

Principal motivo foi voltar ao alto nível do voleibol brasileiro, com uma equipe competitiva, treinador competente e excelente pessoa, valorização dentro das minhas expectativas.

Você esperava ver o time líder invicto do estadual?

Eu sempre espero ver os times que participo entre os melhores e fazendo finais, pois o nível de exigência só aumenta com o passar dos anos e busco trocar com os atletas essa percepção para que estejamos sempre prontos para os melhores desafios e adversários. O desgaste é incrível e não podemos almejar aquilo que se busca sem ralar muito e com inteligência.

Como foi em Natal e quantos meses de salários estão devendo?

A experiência em Natal foi linda, apaixonante. O Nordeste é um campo muito fértil para o voleibol e com pessoas loucas por esse esporte. Pude desfrutar de uma boa estrutura e profissionais excelentes como treinador, fisioterapeuta, preparador físico e nutricionista. Porém houveram falhas que me mostraram a fragilidade da Superliga B. Existe um amadorismo que machuca o esporte e os atletas sofrem demais nesse nível. Não há perspectiva positiva para atletas que vivem do voleibol nas Superligas B e C. O nível de investimento não justifica o não cumprimento das obrigações com pagamentos e ficaram me devendo 3 parcelas de salários e despesas.

De que forma enxerga o fim de Taubaté, dívidas de mais de 4 milhões e os calotes constantes no vôlei brasileiro?

É muito claro que falhas na gestão geram o não cumprimento de acordos, talvez pela falta de preparação dos profissionais e até mesmo o caráter dos mesmos que são questionáveis. Falta transparência na prestação de contas e um órgão especializado independente que talvez pudesse ajudar as organizações e garantir a proteção dos atletas. Nós temos um esporte fantástico mal gerido.

Marlon com 44 anos em forma e fininho. Até onde ele vai?

Gosto de dizer que ainda tenho alguns km e procuro cuidar do corpo e mente e assim não me deixar levar pelo meu grande amor ao voleibol além do que posso entregar como atleta.

Como viu o Brasil na Olimpíada e o amargo quarto lugar sem medalha?

É sempre pesado não fazer finais com a seleção. Se trabalha muito e se abre mão de tantas coisas com um desgate surreal, entretanto, mesmo de longe percebi muita insatisfação em algumas partidas ao longo das competições. Mas não saberia dizer ao certo. É apenas a minha percepção de atleta experiente.

Seleção brasileira é um jogo de cartas marcadas?

De um modo geral sempre é, pois o treinador como responsável tem as suas preferências para se apoiar nos momentos de desafio e ter segurança e costumo dizer aos jovens que mesmo que eles sejam os melhores ainda assim deverão ser escolhidos por alguém.

Por que não temos mais renovação e tantos incucessos na base?

Ao invés de apontar falhas gostaria de trazer opções para melhorias. Precisamos mudar o modelo de investimento mudando a forma como o esporte é visto como negócio no Brasil. Melhorar a organização as competições nacionais de um modo geral para que os jovens possam acreditar na carreira como atleta. Punir as entidades e seus gestores que não cumprem os acordos. Creio que precisamos educar o ambiente esportivo brasileiro.