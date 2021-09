A jovem de 18 anos, suspeita de espalhar fake news sobre a morte de um adolescente no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, conversou com a reportagem de O TEMPO, nesta segunda-feira (27), e afirmou estar com medo. Ela, assim como outros moradores da área, teriam espalhado uma informação afirmando que uma militar teria envolvimento no caso. No entanto, segundo a Polícia Militar, no momento dos fatos, a policial não estava no local.

A confusão teve início na manhã desse domingo (26), quando o jovem de 17 anos morreu. De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, o garoto foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, onde dois amigos teriam dito à enfermeira que o adolescente teria usado cocaína e loló. Em certo momento, ele teria se assustado e sofrido um mal súbito. A princípio, a causa da morte seria overdose.

No entanto, os moradores do bairro contam uma outra versão para os fatos. “O que eu fiquei sabendo é que ele estava em um bar, usando drogas, ‘doidão de loló’. Ao ver o carro de polícia, ele assustou, a militar abriu a porta da viatura, que acertou ele. Ele caiu e bateu a cabeça no asfalto. Pode ter sido overdose, mas ele também bateu a cabeça”, diz a namorada do jovem, sob anonimato. O casal tem um filho de apenas 10 meses.

Moradores da região alegam que a guarnição não prestou socorro, e o homem foi socorrido por vizinhos, mas já teria chegado à UPA sem vida. Revoltado com o caso, um grupo fez uma manifestação na área depredando ônibus e ateando fogo em pneus.

Fake news

Conforme o boletim policial, a mulher presa incentivava outros moradores contra a polícia chamando uma das policiais de “assassina”. Ao ser questionada, ela teria dito que boatos davam conta que militares teriam provocado a morte do jovem. Mesmo sem saber da veracidade as informações, ela divulgou nas redes sociais.

“Durante o protesto, eu comecei a filmar tudo. Essa policial me abordou falando que eu estava errada, me ameaçando, aí eu fui conduzida à delegacia. Eu realmente falei a versão que todo mundo estava falando (do envolvimento da polícia na morte) e, pra mim, isso é verdade. Tem muita coisa errada nessa história”, disse a mulher, que pediu para não ser identificada.

A jovem afirma que, após o episódio, está com medo do que possa acontecer. “Essa policial disse que vai me enquadrar em qualquer lugar que me encontrar. Os policiais ficaram debochando da situação. Eu realmente estou com medo, se ela me enquadrar quando eu estiver sozinha?”, questionou.

O que diz a PM

Também em conversa com a reportagem, o major Heberth, comandante da 128ª Companhia do 22º Batalhão afirmou que a policial citada pelos moradores não estava trabalhando no horário que os moradores alegam que os fatos aconteceram (no início da manhã).

“Não teve esse episódio (da militar abrir a porta da viatura e atingir o adolescente). Inclusive, isso é a grande notícia falsa, grande mentira da coisa. Ele foi entregue na UPA Leste e essa militar ainda não estava de serviço, não estava no local”, explicou o policial.

Ainda conforme o major, não houve nenhum registro de viatura no local em que o jovem caiu. A policial só teria encontrado com a mulher na parte da tarde, quando efetuou a prisao da suspeita.

“Eles fizeram a ligação com o nome de uma policial militar que não esteve no local nessa hipótese. Ela é uma militar exemplar, que atua muito forte na repressão qualificada ao tráfico de drogas e, em face dessa atuação dela muito inciciva no enfrentamento, é o que leva os traficantes a utilizarem de subterfúrgios e inflamar algumas pessoas para que possam fazer algum ato que prejudique, não só ela, como outros militares que atuam no local”, finalizou.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Plantão 1 (Deplan). Veja a nota na íntegra da Polícia Civil:

“A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu, neste domingo (26), a ocorrência registrada como calúnia, em que a suspeita, de 18 anos, incitava populares a depredar patrimônio público, além de espalhar notícias, supostamente, falsas sobre a causa da morte de um morador do bairro Alto Vera Cruz. A jovem foi encaminhada à Delegacia de Plantão I, onde foi ouvida e liberada, após a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, em que assumiu o compromisso de comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. A PCMG esclarece que, segundo informações da unidade básica de saúde, onde o homem veio à óbito, o corpo não apresentava sinais de violência e, a princípio, a causa da morte seria por overdose”.