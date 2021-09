A paulista Luisa Stefani, número 13 do mundo nas duplas de tênis, passou nesta segunda-feira (27) por uma cirurgia no joelho direito para reconstruir o ligamento cruzado anterior. O procedimento ocorreu em Chicago (Estados Unidos).

O ligamento do joelho da atleta brasileira rompeu na partida da semifinal do US Open. Na ocasião, em 10 de setembro, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Stefani disputava o tie-break do primeiro set contra as americanas Cori Gauff e Catherine McNally. Com a lesão da atleta paulista, as norte-americanas alcançaram a final.

O responsável pelo procedimento foi o doutor Jorge Chahla, que já operou Juan Martin del Potro. Segundo o médico, a operação foi considerada um sucesso e sem nenhuma complicação.

“A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Joelho imobilizado e pronto para melhorar. Gostei muito da equipe e já comecei a fazer a fisioterapia”, disse Luisa por meio de sua assessoria de imprensa.

A tenista já teve alta e passará por duas semanas de fisioterapia em Chicago. Na sequência, seguirá a recuperação na Saddlebrook Academy, em Tampa, na Flórida.