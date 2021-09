Serão vacinados com a segunda dose contra a Covid-19, nesta terça-feira (28), os moradores de Belo Horizonte de 47 anos. De acordo com a Prefeitura da capital, só poderão completar a imunização as pessoas desta idade que tenham no cartão de vacinação a data para a segunda dose marcada para até o dia 5 de outubro.

Ainda conforme o município, para que os usuários possam tomar a segunda dose “é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte”.

Os locais para o recebimento da dose do imunizante podem ser conferidos clicando aqui. Os Centros de Saúde e Postos Extras de vacinação funcionam de 8h às 17h. Já os pontos drive-thru estão abertos das 8h às 16h30.

Além disso, há ainda quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:



– UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

– Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 – Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

– UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 – Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

– Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Calendário

Confira abaixo todas as faixas etárias que receberão a vacina nesta semana.

Quarta-feira (29/09): primeira dose para adolescentes de 17 anos, completos até 30 de setembro, sem comorbidades e dose de reforço para idosos de 77 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Quinta-feira (30/09): segunda dose para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30, as pessoas de 46 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro;

Sexta-feira (01/10): segunda dose para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de outubro, as pessoas de 45 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro;

Sábádo (02/10): segunda dose para pessoas de 44 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 2, as pessoas de 44 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro.