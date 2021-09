O mês de julho registrou o melhor crescimento do varejo dos últimos seis anos em Belo Horizonte. Segundo um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital (CDL), o período registrou um avanço de 3,06% na comparação com julho de 2020, o maior desde 2015. Foram criados 4 mil postos de trabalho. No últimos 12 meses, segundo a entidade, o aumento no setor foi de 2,12%.

“O avanço das vendas no mês de julho nos mostra um cenário positivo, especialmente por sua base de comparação, o mês de junho, ser forte, por conta do Dia dos Namorados. A reabertura do comércio, dos bares, restaurantes e demais locais de lazer proporcionou uma elevação no emprego formal da capital. Em julho, o índice de trabalhadores aumentou 11,2% frente a junho. Na prática, foram mais de 4 mil vagas criadas. Isso colaborou diretamente para aumentar a renda em circulação e alavancar as vendas”, analisa o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

De acordo com a pesquisa, os segmentos que apresentaram melhor desempenho foram o de informática (1,53%), vestuário e calçados (1,48%), artigos diversos que incluem brinquedos, óticas, caça, pesca, material esportivo, bicicletas e instrumentos musicais (1,4%), papelaria e livrarias (1,09%) e veículos e peças (0,83%). Em contrapartida, os segmentos que amargaram queda foram eletrodomésticos e móveis (- 1,43%), drogarias e cosméticos (- 1,21%), material elétrico e de construção (- 0,82%) e supermercados (- 0,42%).

“A pandemia mudou o padrão de consumo da população, os consumidores estão mais atentos aos preços e a qualidade do produto. Os empresários do varejo entenderam isso e estão aproveitando o estoque existente para realizar promoções e aumentar a receita. Essas ações atraem mais o cliente e, consequentemente, alavancam as vendas”, pontua Souza e Silva.

Vestuário e calçados tiveram o melhor desempenho até agora

Nos últimos 12 meses, os segmentos que mais registraram avanços nas vendas foram vestuário e calçados (13,53%), artigos diversos (9,39%), drogarias e cosméticos (8,19%), material elétrico e de construção (7,16%), informática (3,3%), supermercados (2,44%) e veículos e peças (1,84%). Já os segmentos que viram o desempenho desacelerar ao longo do ano foram os de eletrodomésticos e móveis (- 6,43%) e papelarias e livrarias (- 5,7%).

Na comparação de julho de 2021 com o mesmo mês do ano anterior, os segmentos que apresentaram crescimento foram: vestuário e calçados (8,11%), artigos diversos (4,92%), veículos e peças (4,5%), informática (2,24%), papelarias e livrarias (1,78%) e drogarias e cosméticos (1,76%). Os segmentos que apresentaram queda foram: material elétrico e de construção (-1,36%), eletrodomésticos e móveis (- 0,64%) e supermercados (- 0,21%).

“A pandemia vem sendo um grande desafio para o varejo, que precisou se reinventar, se inserir no universo digital e buscar formas de otimização de gestão para manter suas atividades funcionando. Para que o varejo siga avançando, é preciso que os atuais desafios como alta da inflação, problemas políticos, incertezas fiscais e reformas estruturais sejam sanados. Só assim será possível criar um ambiente econômico seguro, para atrair o investimento produtivo, responsável pela geração de emprego e renda”, avalia o presidente da CDL/BH.