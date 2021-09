A cidade de Ribeirão das Neves foi fortemente atingida por um temporal, no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira (27), deixando alguns moradores desalojados, após diversos telhados serem destruídos. Uma idosa e uma criança de 4 anos precisaram ser socorridas ao Hospital São Judas Tadeu, no município, por hipotermia.

Além do susto e prejuízo para algumas pessoas, um vídeo tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar a enorme camada de gelo que se formou às margens da BR-040 em Ribeirão das Neves.

As imagens foram publicadas pelo perfil @sasp.oficial no Instagram e, cerca de uma hora depois, foi visualizado por mais de 40 mil pessoas, segundo o influenciador digital.

Cofira:

Vídeo mostra enorme camada de gelo na BR-040, em Ribeirão das Neves 📷 sasp.oficial pic.twitter.com/OHzzZYFI1Z — O Tempo (@otempo) September 28, 2021

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na cidade foram vários os relatos de casas destelhadas após serem os ventos fortes e grande volume de granizo que atingiram a cidade.

Em um dos imóveis, duas pessoas, sendo uma idosa que não teve a idade divulgada e uma criança de 4 anos, precisaram ser socorridas com hipotermia, no bairro Neviana, depois que parte do telhado de uma casa desabou.

Cinco moradores do imóvel conseguiram se refugiar em baixo de camas. Eles foram retirados em segurança, inclusive com a utilização de um barco da corporação.

Confira:

Bombeiros utilizaram barco para resgatar moradores após queda de telhado, em Ribeirão das Neves 🎥 @Bombeiros_MG pic.twitter.com/DBzb8gljIY — O Tempo (@otempo) September 28, 2021