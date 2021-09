O empate em 0 a 0 contra o Palmeira no jogo de ida pode não ter sido o melhor resultado, mas, com a presença da torcida no Mineirão, o Atlético promete entrar em campo motivado na partida decisiva desta terça-feira (28). O Galo agora precisa vencer em casa para se classificar à final da competição sem penaltes, e contará com o apoio do torcedor. A partida em São Paulo não teve a presença de público nas arquibancadas, seguindo os protocolos contra a Covid-19 do estado.

Com 30% da capacidade liberada no Gigante da Pampulha, a torcida quer ver mais um baile, como o da fase anterior da Libertadores, quando o Galo também contou com o empurrão do torcedor alvinegro no Mineirão. Depois de vencer por 1 a 0 o River Plate no Monumental de Nunez, definiu em casa aplicando 3 a 0 no time argentino embalado pela torcida que agitou o Mineirão.

Apesar da dose extra de motivação, o Galo precisa ter também paciência para furar a defesa palmeirense, sem deixar a presença da torcida “afobar” os jogadores em campo. Precisando balançar as redes para ir à final sem as penalidades, o Galo precisa encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, já que um gol do Palmeiras no Mineirão deixa a situação mais complicada.

“Nós temos que fazer as mesmas coisas que o grupo já está fazendo, o mesmo trabalho, o mesmo foco. Ter solidez na parte defensiva e na parte ofensiva ter tranquilidade, principalmente no terço final de campo. Claro que a torcida vai nos ajudar bastante, se perguntar para qualquer jogador eles sabem como é a torcida do Galo dentro de casa, então não só eu, como todo o grupo está ansioso, porém temos que manter essa tranquilidade dentro de campo”, afirmou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Para o técnico Cuca, campeão da Libertadores pelo Atlético em 2013, acostumado em comandar o time empurrado pela torcida nas partidas decisivas daquela edição do torneio, a massa será um reforço para o elenco nesta terça-feira (28).

“Sem dúvida nenhuma é um reforço que a gente tem. Não tenha dúvida. O Palmeiras joga pelo empate com gols em Minas, ok, mas somos uma equipe bastante consistente que toma pouco gol e, em contrapartida, faz gols em casa. Vai ser outra história, outro jogo. Fortes emoções, pode ter certeza. Acredito que lá (no Mineirão) deve ser um jogo tecnicamente mais bonito”, comentou Cuca.