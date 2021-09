Apesar das cenas de aglomeração ao redor do Mineirão no jogo entre Atlético e River Plate-ARG, primeira partida com torcida presencial em Belo Horizonte desde o início da pandemia, os índices epidemiológicos não subiram após o evento.

Mesmo entre torcedores, as contaminações se mostraram mínimas. Ainda assim, médicos e pesquisadores apontam que a partida de nesta terça-feira (28), entre Atlético e Palmeiras, às 21h30, pela semifinal da Libertadores, oferece riscos à população. Para eles, a torcida aglomerada do lado de fora é um ponto crítico no controle da multidão.

“Quanto mais eventos de maior risco forem realizados, maior o risco de o contágio acontecer. Mas, de fato, o jogo não ter mudado muito os indicadores epidemiológicos da cidade permite discutir as formas seguras de retomá-los”, pondera o pós-doutorando na Faculdade de Medicina de Vermont (EUA) e membro do Observatório Covid-19 BR Vitor Mori.

Após o jogo de 18 de agosto, o Atlético enviou a lista de cerca de 14 mil torcedores à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Com o cruzamento dos dados com laboratórios de testagem, foi verificado que apenas 0,1% das pessoas que estiveram no Mineirão se contaminaram com a Covid, e não necessariamente durante a partida.

Já quem se aglomerou, muitas vezes sem máscara, do lado de fora do Mineirão e em bares de outras regiões da capital, não passou pelo mesmo controle – e nem passará.

Desta vez, no entanto, a entrada de quem não tiver ingressos será proibida nas quatro vias ao redor do estádio, como ocorreu no jogo entre Cruzeiro e Confiança, dois dias depois de Atlético e River.

No primeiro jogo, segundo a PBH, foram realizadas mil abordagens a torcedores sem máscara ou com uso inadequado no exterior do estádio, e todos eles colocaram o acessório corretamente em seguida, sem serem punidos.

Também houve 152 vistorias a bares e food trucks, e três receberam multas. “As pessoas se aglomeram com ou sem público dentro do estádio, isso acontece no país inteiro e é incontrolável, mas a polícia vai controlar o perímetro ao redor do estádio.

Se os próprios bares não fizerem cumprir as regras, serão vítimas deles mesmos”, diz o infectologista e membro do comitê de enfrentamento à pandemia da PBH Carlos Starling.

O médico pontua que, dentro do estádio, cerca de 90% dos torcedores que estiveram no jogo contra o River haviam tomado ao menos uma dose da vacina. Agora, a expectativa para a nova partida é que aproximadamente 40% tenham completado o esquema vacinal.

A epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto de Vacinas Sabin, reforça que atividades ao ar livre diminuem o perigo de contágio, mas pede cuidado dentro e fora do estádio.

“Os números da pandemia estão estáveis e é essencial mantê-los. A transmissão ao ar livre é muito rara, mas é importante não aglomerar, ainda mais com a circulação da variante delta, cuja transmissão ocorre de maneira muito mais fácil”, afirma Denise.

O atual protocolo de segurança traz duas mudanças em relação ao anterior. Desta vez, os bares no interior do estádio poderão vender bebidas alcoólicas, e os portões de acesso à esplanada serão fechados às 20h30, uma hora antes do início da partida.

A esplanada será aberta às 18h30 e, os portões do estádio, às 19h30. A venda das bebidas segue a Lei Estadual e está liberada até o intervalo do jogo.

Já a lista com os torcedores será compartilhada desta vez pela Minas Arena, diz o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd. “A Minas Arena enviará à Prefeitura a listagem completa dos torcedores presentes, assim que for solicitada por vias oficiais”, explicou.

Especialistas apontam o que deu errado nas experiências em BH com a volta da torcida presencial

Falta de controle da área externa

Aglomerações em bares da cidade e nas ruas ao redor do Mineirão. Diferentemente do estádio, esses locais não exigiram teste de Covid-19.

Demora nos dados

O Atlético demorou 13 dias para entregar informações dos torcedores que foram ao jogo à prefeitura, para o monitoramento de contaminações. Ideal é que a entrega não passe de três dias após a partida.

Uso inadequado de máscara

Fora do estádio e no interior do Mineirão, é possível ver torcedores sem máscara ou utilizando a prteção incorretamente. Segundo a prefeitura, cerca de mil pessoas foram abordadas e todas adequaram o uso. Especialistas recomendam máscara bem ajustada, de preferência cirúrgica ou PFF2.

Aglomeração na entrada do estádio

A entrada de última hora no Mineirão causou aglomeração de torcedores antes da partida, muitos deles ainda bebendo e sem máscara

Fontes: Vitor Mori, pós-doutorando na Faculdade de Medicina de Vermont (EUA) e membro do Observatório Covid-19 BR; Carlos Starling, infectologista e membro do comitê de enfrentamento à pandemia da PBH; PBH.