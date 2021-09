O reajuste de 8,89% no preço do diesel – R$ 0,25 por litro – vendido às distribuidoras, anunciado nesta terça-feira (28) pela Petrobras, após 85 dias de preços estáveis para o combustível, pode provocar um aumento em cascata em toda a cadeira produtiva que depende do transporte rodoviário no país, segundo os economistas. Além do impacto automático no bolso dos caminhoneiros, que tem um custo permanente com esse tipo de combustível, essa alta do diesel pode encarecer o custo do frete, dos alimentos, da energia elétrica e pressionar a inflação.

“A repercussão desse reajuste no diesel é grande porque hoje a principal matriz de transporte no Brasil ainda é o rodoviário. Se o diesel fica mais caro, o frete sobe e os alimentos vão aumentar. Outro complicador é que hoje as próprias termelétricas movidas a diesel estão mais importantes, ou seja, a geração de energia vai ficar mais cara. Com a energia aumentando também, o custo de fabricação dos produtos aumenta. É um aumento em cascata”, afirma o economista e educador financeiro Carlos Eduardo Costa.

“Temos uma série de transações que são realizadas desde o início da cadeia produtiva até chegar na ponta do consumidor e o frete está no meio disso. Se houver reflexo no frete pode haver também sobre outros preços de qualquer mercadoria, além da alimentação. Mas, depende do mercado sancionar essa tentativa de repasse do custo com o frete”, pontua Eduardo Coutinho, economista e coordenador do curso de Administração do IBMEC.

Além disso, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que nos últimos 12 meses acumula uma alta de 9,67% em Belo Horizonte e 9,68% no Brasil, também será impactada pelo reajuste do diesel. “Com certeza vai impactar na inflação, primeiro porque o combustível é um item que tem na cesta de consumo, segundo porque os produtos podem aumentar porque o transporte deles ficará mais caro. E a energia também pode aumentar, o que acaba repercutindo na inflação”, explica Carlos Costa.

Conforme os dados do IPCA, do IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses (de setembro a agosto deste ano), o óleo diesel subiu 35,42%. Nesta terça-feira, o barril do petróleo Brent, referência global, superou a marca de US$ 80, a maior cotação deste outubro de 2018. Esse cenário de reajustes acumulados no diesel pode impactar também no transporte coletivo da capital mineira.

“A gente ainda vai ver isso. Cada cidade tem o momento de negociação das tarifas. Belo Horizonte, por exemplo, negocia em janeiro e para o ano que vem vai haver pressão dos empresários para aumentar as tarifas por conta do diesel, que esse ano aumentou bastante”, avalia o economista Carlos Eduardo Costa.