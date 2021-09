O América retornou aos treinos na tarde desta terça-feira (28), após o empate com o Flamengo em 1 a 1, no último domingo. O próximo desafio do será fora de casa, sábado (2), às 17h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini está invicta há cinco partidas na Série A do Campeonato Brasileiro (duas vitórias e três empates), desempenho que fez com que deixasse a zona de rebaixamento.

Contudo, um dos desafios do Coelho para se afastar de vez da degola é melhorar o aproveitamento fora de casa. Longe de Belo Horizonte, disputou dez partidas e venceu apenas uma, quando bateu o Bahia por 4 a 3, pela oitava rodada, em 30 de junho. Nos demais confrontos, empatou cinco e perdeu quatro, com aproveitamento de 26,67%, de acordo com o site Probabilidades no Futebol, do departamento de Matemática da UFMG.

O Coelho ocupa a 15ª colocação, com 24 pontos, mas a apenas um ponto do Bahia, primeiro time do Z-4. Por isso, Mancini ressalta que a equipe necessita evoluir para atingir a principal meta.

“Saímos da zona (de rebaixamento), mas ainda é muito pouco. Precisamos esperar mais, cobrar mais. Acho importante que o América melhore em termos de resultado também. Nosso objetivo é muito claro: permanência na Série A. Mas, dá para a gente vivenciar, em cada jogo, situações novas, diferentes, para que possam contribuir para a gente chegar ao nosso objetivo”, avaliou Mancini após a partida contra o Flamengo, no Independência.