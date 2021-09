O América vai enfrentar o Cuiabá no próximo sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, com presença da torcida dos donos da casa. A liberação de público nos jogos da Série A do Brasileiro foi definida na tarde desta terça-feira (28), em reunião entre 19 clubes e a CBF. Com isso, o estádio poderá receber cerca de 14.300 torcedores, o que corresponde a 35% da capacidade total da Arena Pantanal. O clube do Mato Grosso informou que, em breve, divulgará mais informações sobre a venda de ingressos.

“A decisão segue a Lei Estadual Nº 11.483, de 26 de julho de 2021, que autoriza a presença de 35% da capacidade do estádio, “para as pessoas com exame RT-PCR negativo realizadas no máximo a 48 (quarenta e oito) horas do evento e para as pessoas com o comprovante de vacinação das vacinas disponibilizadas em território nacional, sendo dose única ou duas doses, a depender do imunizante recebido”, informou a diretoria do Cuiabá.

O América está em 15º lugar no Brasileirão, com 24 pontos. O Dourado, por sua vez, é o décimo colocado, com 29. O confronto do próximo sábado será válido pela 23ª rodada da competição.