O jogo entre Atlético e Palmeiras, na noite desta terça-feira (28), pela volta da semifinal da Libertadores, contará com a presença de público. Entretanto, por causa de um decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estão proibidas as camisetas de outros clubes que não sejam do mandante na partida que se inicia às 21h30 (de Brasília).

De acordo com o protocolo da PBH, o compromisso deve ter “obrigatoriamente torcida única, entendida aquela que contêm torcedores somente do time mandante do jogo”. Isso significa que torcedores do Palmeiras não poderão ir ao local com a camiseta do clube.

O Super.FC apurou que a recomendação de Atlético e Mineirão, responsáveis pela organização da partida, é que as camisetas de outros clubes sejam vetadas no acesso ao estádio. Ambos se baseiam na determinação do protocolo feito pela Prefeitura de Belo Horizonte para as partidas com público em meio à pandemia do novo coronavírus.

Portanto, se houver um palmeirense no local, ele deve utilizar uma camiseta do Galo ou uma roupa que não tenha identificação com as cores do clube.

Na manhã desta terça-feira (28), o SBT divulgou que membros de organizadas do Galo cederão ingressos a organizadas do Palmeiras por causa da boa relação entre elas. De acordo com a emissora de televisão, serão doadas dezenas de entradas aos visitantes para o duelo.