Quando foi descoberta aos 18 anos em uma roda de violão em pleno bairro Santa Tereza, a belo-horizontina Bárbara Barcellos já encantava os frequentadores da região mais boêmia da cidade com interpretações sublimes de clássicos da MPB. A cena, repetida em vários bares da capital, logo chamou a atenção do violonista e guitarrista Beto Lopes – um dos eternos meninos do Clube da Esquina – , que não demorou muito para apadrinhar a jovem cantora.

De lá para cá, Bárbara seguiu seduzindo os amantes da música com seu talento e acabou convidada por Milton Nascimento para participar da turnê “Semente da Terra”, em 2017.

“Eu nunca pensei que ia conseguir um dia realizar o maior sonho da minha vida que era acompanhar o Milton no palco. Até hoje eu tenho que me beliscar para acreditar”, relembra a artista sobre a experiência.

Inspirada por esse contato com Bituca, a cantora de 29 anos apresenta nesta terça-feira (28), seu mais novo show “Bárbara Barcellos canta Milton”, no palco do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Lourdes.

O espetáculo abre a edição 2021 do “Sarau Minas Tênis Clube”, programa que vai reunir artistas locais para cantarem versões personalizadas de obras consagradas de grandes nomes da cena musical brasileira. Além de Bárbara Barcellos, a cantora Flaviane Orlando, a banda Diplomattas e pianista e compositora Glaw Nader estão confirmados na nova temporada da atração até o fim do ano.

“Sempre quis celebrar a obra do Milton, pois conheço e amo o trabalho dele desde muito nova. Então quando surgiu esse convite, eu não pensei duas vezes e disse logo sim”, confessa Bárbara, visivelmente empolgada por participar do projeto.

Segundo ela, a intenção é mostrar toda força contida no cancioneiro miltoniano. “O Bituca tem esse dom maravilhoso de criar harmonias e melodias lindíssimas que quando unidas à força de sua ancestralidade africana ecoam de forma rica e universal”, explica.

Depois de uma longa temporada fora dos palcos por causa da pandemia, a cantora conta que poder reencontrar o público de forma presencial – e ainda por cima tocando músicas do Milton Nascimento – é algo indescritível.

“O coração está a mil. É um sonho poder matar a saudade em grande estilo, num teatro tão bonito, com pessoas tão queridas na plateia e ainda por cima cantando essas canções maravilhosas que tanto me inspiram”, comemora a artista.

Repertório vai além do ‘Lado A’

No show, Bárbara se apresenta junto dos instrumentistas Beto Lopes (contrabaixo), Wilson Lopes (guitarra) e Lincoln Cheib (bateria) – que formam a mesma banda que acompanha Milton em suas turnês pelo Brasil e o mundo.

Ao vivo, os músicos vão interpretar uma seleção de 15 composições de Bituca pouco conhecidas do grande público. A ideia, segundo ela, é justamente garimpar pérolas escondidas no acervo musical do compositor.

“Foi bem difícil escolher o repertório, mas acabei caminhando para músicas que representam muito para mim, para Belo Horizonte, Minas Gerais e para o Brasil. A missão é conseguir explorar obras que representem as diversas fases da carreira deste músico genial”, frisa a artista.

Com isso em mente, estão na programação da noite faixas raras como “Sunset Marquis 333 Los Angeles”, gravada em 1969, “Credo”, de 1977, e “O Que Foi Feito de Vera (Deverá)”, que ficou eternizada numa parceria entre Milton e Elis Regina, em 1978.

“Sem dúvida é um setlist especial que foge muito do chamado ‘lado A’ do Milton”, resume a cantora.

Completam ainda o repertório as músicas “Canto Latino”, “Saídas e Bandeiras”, “Ponta De Areia, “Milagre dos Peixes”, “Lágrimas Do Sul”, “Tarde”, “Maria Três Filhos”, “Sentinela”, “Saudade Dos Aviões da Panair”, “Gran Circo”, “Menino”, e “A Lua Girou”.

Por fim, Bárbara diz que espera que o espetáculo estimule ainda mais o interesse pelo trabalho de Milton Nascimento.

“Quero que as pessoas saiam muito felizes dessa apresentação, de alma lavada, reflexivas, e com a esperança de um mundo melhor. Quem sabe não consigo inspirar no público um desejo de conhecer a fundo a genialidade do Milton Nascimento – e com sorte – também um pouquinho da carreira da Bárbara Barcellos?”, ambiciona.

Serviço

O quê: “Bárbara Barcellos canta Milton Nascimento”

Quando: Nesta terça-feira (28), às 20h

Onde: No palco do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (rua da Bahia, 2244 – Lourdes)

Quanto: Ingressos custam entre R$ 2 e R$ 4 e podem ser adquiridos pelo site Eventim