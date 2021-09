Bares e restaurantes de dentro e no entorno do Mineirão estão empolgados com o segundo retorno da torcida.

Desta vez, no jogo entre Atlético e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, nesta terça-feira (28) às 21h30, os estabelecimentos do interior da arena serão autorizados a vender bebida alcoólica.

Entre outras medidas, funcionários dos bares do Gigante da Pampulha devem realizar teste de Covid até 72 horas antes da partida.

Na esplanada e nas ruas ao redor do estádio, o movimento será impactado pela restrição do acesso.

Apenas torcedores com ingresso poderão chegar no quarteirão do Mineirão. Bares e restaurantes fora do estádio estão autorizados a funcionar até 1h.

“A gente já está há quase 20 meses sem trabalhar. Precisamos que a prefeitura, de certa forma, regularize a capacidade porque a gente está precisando trabalhar”, diz Ely Leal, proprietário do Bar do Peixe.

No jogo entre Atlético e River Plate, em 18 de agosto, a primeira partida com público em Belo Horizonte após o início da pandemia, o entorno do estádio teve vários pontos de aclomeração e o uso de máscara praticamente não foi seguido.

Ely espera que dessa vez as regras de prevenção à Covid-19 sejam respeitadas pelo público.

“No último jogo foi bem confuso. Acredito que vão fazer algo similar aos eventos Fifa. Tem essa questão de entrar até uma hora antes, mas não sei a diferença entre aglomerar na rua e aglomerar na esplanada. Até mesmo porque a maiora vai estar vacinada ou 100% testada. A gente espera que a partir de novembro esteja tudo liberado”, diz ele

Dentro do Mineirão, os funcionários devem ser testados para Covid-19 pelo método PCR ou teste rápido de antígeno, e os bares precisam ter álcool em gel.

“Estamos fazendo de tudo para dar certo. Até eu, que já tomei as três doses da vacina, fiz o teste. Mas protocolo é protocolo. Vamos segui-lo para não fechar mais o campo. Porque aqui são muitas famílias que dependem do trabalho no Mineirão”, afirma Dona Sônia, que é proprietária de parte dos bares do estádio.

Confira os protocolos para os bares de dentro da arena:

Venda de alimentos e bebidas será realizada exclusivamente nos bares ou balcões

Demarcar posições no local de formação de fila, respeitando o distanciamento mínimo de 2 m entre as pessoas

Trabalhar com pontos de venda alternados, caso a distância entre eles seja inferior a 2 m

Manter a disponibilidade de álcool 70%

Eliminar o cardápio físico, podendo ser utilizadas soluções digitais, cartazes, painéis ou descartáveis; caso não seja possível, poderá ser utilizado o modelo plastificado que deve ser higienizado após cada uso

Eliminar compras de fichas físicas

Vedada a disposição de alimentos para degustação

Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais de papel ou talheres descartáveis, além de manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos

Galheteiros, saleiros, açucareiros e outros dispensadores de temperos, molhos e afins ficam proibidos, sendo obrigatório prover sachês de uso individual

Deverão ser oferecidos guardanapos de papel e copos descartáveis aos clientes

Orientar os consumidores a fazer o pagamento preferencialmente com cartões

Cobrir a máquina de pagamento com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso