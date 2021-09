Foi remarcado para o dia 1º de fevereiro de 2022 o julgamento da Corte de Munique, na Alemanha, contra a consultoria do país TÜV SÜD, que é acusada de ter falsificado o certificado da barragem de mineração de Brumadinho, que se rompeu em 2019 e deixou 270 mortos na cidade mineira.

A audiência inicial estava prevista para esta terça-feira (28), mas acabou adiada conforme informações da Prefeitura de Brumadinho. Ainda de acordo com o município, as três juízas da corte de Munique pediram um prazo de cinco meses para “analisar outros documentos da ação indenizatória”, movida pelo município, familiares das vítimas e outros atingidos pela tragédia.

O advogado Pedro Martins, do escritório PGMBM, que representaas vítimas na ação, explicou que o pedido da corte é legítimo e pode sinalizar um ponto positivo para os autores da ação.

“As três juízas se mostraram bem preparadas, conhecedoras dos fatos e fizeram perguntas consistentes sobre o caso. Agora elas vão se debruçar sobre outros documentos e sobre o que foi dito na audiência de hoje (terça) pelas partes. Estou confiante que no início do ano elas tomarão uma decisão, parcial ou definitiva “, disse.

A confiança no tribunal europeu é compartilhada com o prefeito do município, Avimar de Melo Barcelos (PV). “Queríamos ter saído daqui com uma decisão, com justiça feita. Mas o que vimos nos deixou ainda mais confiantes. Espero que as juízas possam analisar com cautela tudo o que foi dito e que reconheçam Brumadinho e todas as famílias como os verdadeiros atingidos pelo crime, que matou 272 pessoas”, argumentou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, os advogados tiveram a oportunidade de explicitar a culpa da TÜV SÜD na audiência. “Pelo que vimos aqui no tribunal não há como não reconhecer uma culpa que é pública é notória”, completou.

O crime

No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mineradora Vale se rompeu, matando 270 pessoas em um verdadeiro mar de lama que varreu a região, causando um dos maiores desastres ambientais do país.

A investigação realizada no Brasil revelou que o certificado de segurança, emitido pela empresa TÜV SÜD, continha informações falsas. Segundo as autoridades, a barragem não atendia às normas internacionais de segurança, acusação rejeitada pelo grupo alemão.

No início de 2021, a mineradora Vale, responsável pela barragem, concordou em pagar 7 bilhões de dólares (6 bilhões de euros) para remediar as consequências sociais e ambientais do rompimento da barragem, Desse montante, 1,7 bilhão de dólares foi diretamente para as pessoas afetadas.

A Justiça brasileira também abriu um processo criminal contra vários funcionários e administradores da TÜV SÜD e da Vale.