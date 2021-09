O carioca Hugo Calderano acordou nesta terça-feira (28) ocupando, pela primeira vez na carreira, a quinta posição do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), atualizado semanalmente. Feito inédito na modalidade não só para um brasileiro, como também é a melhor colocação entre mesatenistas da América Latina, desde a criação do ranking.

Com um total de 8.464 pontos, Calderano está a 300 pontos de alcançar o japonês Tomokazu Harimoto (4º), com 8.709. As três primeiras posições são dos chineses Fan Zhendong (12.494), Ma Long (12.212) e Xu Xin (10.356).

Na semana passada, o mesatenista brasieliro, de 25 anos, era o oitavo melhor do mundo, mas galgou três posições após conquistar no último sábado (25) o título do WTT Star Contender, uma das principais competições do circuito mundial da modalidade. Ele superou na final o o eslovaco Darko Jorgic por 4 a 2 (11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9), em Doha (Catar).

Feminino e duplas

A paulista Bruna Takahashi subiu quatro posições, passando a ocupar a 45ª colocação no ranking mundial feminino, a melhor colocação dela na carreira. A subida ocorreu após a brasileira chegar nas quartas de final do WTT Star Contender, em Doha.

Também houve avanço nas duplas mistas. Vitor Ishiy e Bruna Takahashi saltaram dez posições e agora ocupam a 28ª colocação.