Apesar de ter assustado pela intensidade, o temporal que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte e as chuvas que caíram em algumas cidades do interior de Minas Gerais, nesta segunda-feira (27), ainda não foram suficientes para a tão aguardada redução nos índices de incêndio no Estado.

Segundo meteorologistas ouvidos por O TEMPO, é necessário um maior volume e sequência de chuvas para que esta redução ocorra. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), muitos focos podem ter sido contidos na Grande BH, onde foi registrado um maior volume, mas a atenção com o período seco deve continuar.

O meteorologista Ruibran dos Reis tem a mesma opinião, de que a chuva foi insuficiente. “Tivemos chuvas isoladas em Betim, Contagem e Ribeirão das Neves, com um volume de cerca de 63 a 68 mm. Mas elas ainda não foram suficientes, nem para conter os incêndios e nem para melhorar a situação dos reservatórios de Minas”, pontua.

Ainda conforme Reis, imagens de satélite ainda mostram um grande número de focos em todas as regiões de Minas, mas a situação pode melhorar a partir de sábado (1º).

“Precisamos de uma sequência de dias com chuvas e, com a chegada de uma frente fria, no sábado, pode ser que haja uma redução maior do número de focos de incêndio na próxima semana”, completa o especialista.

Números

O último balanço de incêndios em vegetação do Corpo de Bombeiros indica que foram atendidas, entre 7h de sexta-feira (24) e 7h de segunda (27), um total de 789 chamadas em Minas Gerais, sendo 379 delas somente na Região Metropolitana da capital.

A corporação informa ainda que alguns combates deste período não foram contabilizados, já que incêndios florestais têm durado vários dias e só é contabilizada a chamada inicial.

Procurado nesta terça-feira (28), o Corpo de Bombeiros não divulgou os atendimentos a incêndios, alegando que a partir de agora serão divulgados balanços semanais, nas sextas-feiras, e referentes aos fins de semana, às segundas.

Reservatórios

Assim como os incêndios, a situação dos reservatórios de água de Minas Gerais pouca alteração sofreram com as fortes chuvas da última segunda.

Segundo o portal que atualiza diariamente o nível das barragens de água da Copasa, companhia responsável pelo abastecimento na Grande BH, o nível do Sistema Paraopeba, que apresentava reduções diárias de cerca de 0,2 a 0,3% há um mês, manteve o seu nível em 69,4% entre segunda e terça.

Dentre os reservatórios, somente o Vargem das Flores apresentou aumento com o temporal, passando de 57,9% para 58,9% nesta terça. Os reservatórios Rio Manso e Serra Azul ainda apresentarem decréscimos de 0,2%.