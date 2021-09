A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou a entrega de mais 2,4 milhões de doses da vacina de covid-19 para o Ministério da Saúde. A remessa ocorreu nesta terça-feira (28).

Segundo a Fiocruz, está prevista uma nova remessa até o fim desta semana.

A previsão da fundação é, até o final deste ano, entregar ao PNI vacinas com ingrediente farmacêutico ativo (IFA) produzido no Brasil. Isto garantirá ao país independência científica e segurança na fabricação do imunizante, evitando futuros problemas de descontinuidade na produção.