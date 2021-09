Depois do treino realizado na manhã desta terça-feira (28), a comissão técnica do Cruzeiro definiu a lista dos 23 atletas que viajarão para Campinas, onde a equipe enfrentará o Guarani, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (29), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para esse compromisso, a Raposa terá algumas novidades na delegação. O atacante Keké, recuperado de uma cirurgia no pé direito, estará à disposição de Vanderlei Luxemburgo pela primeira vez desde que foi contratado.

Outra novidade é Zé Eduardo. No início da temporada, o atacante teve detectada uma alteração cardíaca e, por isso, teve que se ausentar das atividades por um período. Em agosto, após se submeter novamente a novos exames, o atleta foi liberado para retomar os treinamentos na Toca da Raposa II.

Quem também retorna é Bruno José, que ficou fora dos últimos dois jogos devido a um incômodo no tornozelo direito. Além do trio que deixou o departamento médico, estão à disposição o zagueiro Eduardo Brock e o centroavante Marcelo Moreno, suspensos contra o CSA.

Por outro lado, o comandante celeste não poderá contar com o volante Adriano, o lateral esquerdo Matheus Pereira e o atacante Rafael Sóbis, que cumprirão suspensão automática diante do Guarani.

Confira, abaixo, os relacionados para a partida:

🦊📋 Com novidades no elenco, confira os 23 atletas celestes relacionados para a partida contra o Guarani, fora de casa: ➡️ https://t.co/v7MKiTGJUC pic.twitter.com/a9cG6DU3hE — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 28, 2021

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Raúl Cáceres e Jean Victor

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Rômulo, Claudinho, Giovanni e Marco Antônio

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Keké, Marcelo Moreno, Thiago, Vitor Leque e Zé Eduardo