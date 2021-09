O Cruzeiro teve um lucro de R$ 79.103,09 com a venda de ingressos na derrota por 2 a 1 para o CSA, no último domingo (26), pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. A Arena Independência recebeu 5.979 pessoas para o compromisso.

De acordo com o borderô da partida, o clube arrecadou R$ 204.550,00 com a venda de ingressos no fim de semana. As despesas e os impostos foram calculados em R$ 125.446,91. Isso significa que o valor que entra nos cofres dos mineiros é de R$ 79.103,09.

O Cruzeiro só embolsou mais que isso no empate por 1 a 1 com o Operário-PR, ocorrido na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), em 16 de setembro. Na ocasião, a Raposa lucrou R$ 81.596,76.