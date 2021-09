No começo de setembro, quando faltavam 16 rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo traçou uma meta audaciosa para o Cruzeiro voltar à elite: vencer dez jogos e pontuar pelo menos em outros cinco.

Desde então, o time venceu apenas uma vez, a Ponte Preta, empatou duas, diante de Operário-PR e Vasco, e perdeu outra, para CSA, no último domingo (26) – e justamente essa derrota, que terminou em confusão no Independência, deixou ainda mais minguadas as possibilidades de acesso da equipe de Luxemburgo.

Agora a 12 rodadas do fim da Série B de 2021, o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) calcula que o Cruzeiro, na 14ª colocação e com 31 pontos, tem 0,18% de chance de acesso à Série A do Brasileiro.

Nos cálculos da UFMG, um time tem mais de 99% de chance de garantir o acesso se atingir 65 pontos. Nos últimos seis anos essa pontuação foi a de corte apenas uma vez, em 2015, quando o América-MG fechou o G-4. No ano passado, o Cuiabá terminou na quarta colocação e subiu com 61 pontos.

Para atingir 64 ou 65 pontos, o que muito provavelmente lhe daria uma vaga na elite, o Cruzeiro precisaria vencer 11 partidas e empatar outra, das 12 que lhe restam. Ou seja, os comandados de Luxemburgo precisariam de uma campanha superior a 94% de aproveitamento para atingir o objetivo do acesso, o que poderia ser visto como um milagre, já que o rendimento atual da equipe com o próprio treinador está em 51,85%.

Já para chegar aos 63 pontos, que, de acordo com os estatísticos da UFMG, dariam a um clube 96,55% de chances de acesso, o Cruzeiro precisaria, no mínimo, de 10 vitórias e 2 empates nas próximas partidas, o que também seria uma missão bem complicada -necessidade de 88,88% de aproveitamento.

Ciente desse cenário, o técnico cruzeirense tenta evitar, ao menos publicamente, a desmobilização do time. “A responsabilidade tem que existir. A gente não pode ainda falar ‘acabou’ -aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo. Temos que terminar a competição, ter a responsabilidade de manter o Cruzeiro na segunda divisão. Temos a possibilidade de chegar, é bem remota, mas temos que buscar isso”, disse após a derrota para o CSA.

Das 12 partidas que restam ao Cruzeiro, seis serão em casa -contra Brasil-RS, Botafogo, Remo, Vila Nova, Brusque e Náutico- e as outras seis, fora -diante de Guarani, às 19h desta quarta-feira (29), Coritiba, Avaí, Londrina, Vitória e Sampaio Corrêa.

“Temos que levantar a cabeça, isso é futebol. A gente sabe que é difícil, vai ser difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade”, resumiu Luxemburgo.