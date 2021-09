O Atlético vai batendo o Palmeiras por 1 a 0 nesta terça-feira (28), no Mineirão, e vai garantindo vaga na final da Libertadores 2021. Depois de abrir o placar aos 6 minutos do segundo tempo, Eduardo Vargas perdeu mais uma chance incrível no Gigante da Pampulha, dessa vez, de ampliar o marcador e deixar a situação do Galo mais tranquila. Veja:

Vargas perdeu a chance de fazer o 2º pic.twitter.com/0NJljomN6M — galonews.com.br (@GaloNews_) September 29, 2021