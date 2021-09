Dentro de campo, não deu para o Atlético, mas a torcida alvinegra fez a sua parte e empurrou a equipe até os minutos finais. A sofrida eliminação na semifinal da Libertadores para o Palmeiras na noite desta terça-feira (28) contou com a presença de 18.350 torcedores no Mineirão.

A Prefeitura de Belo Horizonte liberou 30% da capacidade dos estádios da cidade para esse retorno da torcida durante a pandemia. Mesmo com novas medidas para evitar aglomerações e diminuir os impactos do evento na saúde da cidade, muita aglomeração foi observada principalmente nos arredores do Mineirão, antes da bola rolar.

Com ingressos vendidos nos valores entre R$147 – para o setor laranja superior com desconto para sócios Galo Na Veia Preto e Forte e Vingador e R$720 no roxo inferior para não sócios – a renda arrecadada foi de R$ 3.837.046,00