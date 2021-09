Pelo menos dois homens foram detidos na fila de entrada do Mineirão, nesta terça-feira (28), suspeitos de praticarem furtos contra torcedores do Atlético, que estavam no local aguardando a entrada para a partida contra o Palmeiras.

A confusão aconteceu na entrada da avenida Abraão Caran, na região da Pampulha. De acordo com a Polícia Militar (PM), no momento em que as vítimas perceberam a ação dos suspeitos, grades, que organizavam a fila no local, caíram ao chão e a corporação foi em direção aos suspeitos, que tentaram fugir.

Pelo menos três vítimas alegaram ter tido os celulares e os ingressos furtados pelos homens. Um deles foi o motoboy Amarildo dos Santos, 35. Segundo ele, com a confusão, ele perdeu os ingressos e o teste de Covid-19, obrigatório para a entrada no estádio.

“Os caras tentaram invadir e empurraram todo mundo na fila. Eu perdi meus ingressos, tudo. Eu estava com os ingressos na mão, com teste de Covid. Agora eu faço o quê?”, questiona o motoboy, que teve o ombro ferido ao cair durante a confusão.

Os dois homens suspeitos foram presos e conduzidos para dentro do estádio para o registro do boletim de ocorrência.