Enquanto a bola rola no Mineirão durante a partida entre o Atlético e o Palmeiras, nesta terça-feira (28), diversos torcedores se aglomeram e assistem o jogo do lado de fora do estádio. Durante o intervalo, a fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte aproveitou, inclusive, e interditou a transmissão do jogo que estava sendo feita no bar M25, localizado na Avenida Abraão Caran, na Pampulha.

No local, muitos torcedores que não compraram ingresso para a partida estavam assistindo ao primeiro tempo aglomerados e a maioria sem máscara.

À reportagem de O Tempo, os fiscais informaram que apenas a transmissão foi interditada no local, pois estava gerando aglomeração de pessoas. Caso a televisão seja ligada novamente, o bar pode ser completamente fechado. Os donos podem receber ainda uma multa no valor de R$ 18 mil.

Fora do Mineirão, torcedores também acompanham a partida entre Galo e Palmeiras. pic.twitter.com/6fQzmlKUN3 — O Tempo (@otempo) September 29, 2021

Decepção

Após a ação dos fiscais da prefeitura, a maioria dos torcedores, que estavam no bar, foram embora, mas alguns sentaram na calçada e deram um jeitinho de continuar assitindo a partida. “A saída foi ver no telefone, né. Nós vamos acompanhar o galo até morrer”, conta o acabador de marmoraria, Gabriel Marcos Novaes,25.

O torcedor Welden Victor também é um dos atleticanos que saiu de longe só para sentir a energia da torcida que decidiu também acompanhar a partida nos bares do lado de fora do Mineirão. Welden saiu de Contagem, na região metropolitana, para assistir a partida de uma televisão pequena em um bar na Pampulha. “Espero que esse segundo tempo seja melhor, vamos estar nessa final. Vai ser 1×0, com gol do Hulk”, aposta.