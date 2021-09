A poucos minutos dos portões do Mineirão se fecharem para a partida entre Atlético e Palmeiras pela Libertadores, nesta terça-feira (28), um casal se destacou entre a multidão nos arredores do estádio.

No canteiro central da avenida Abraão Caran, na região da Pampulha, a operadora de telemarketing Thalita Rodrigues Cunha, 20, vestia a blusa do Palmeiras enquanto o namorado, o estudante Victor Hugo Trindade Faria, 23, vestia a blusa do Atlético.

Os dois se conhecem desde a infância, namoram há dois anos e admitem que hoje o coração está dividido.

“Tem dois anos que a gente namora, mas bem depois que fui descobrir que ela é palmeirense. Mas está tudo certo”, aponta Vitor Hugo.

Thalita Rodrigues afirma que a paixão pelo Verdão vem da família. “Eu sou de Teófilo Otoni e o meu pai é palmeirense, a família dele também. Não tem jeito, está no sangue”, conta ela sorrindo.

Os dois não tinham ingresso e foram até o Mineirão apenas para sentir o clima da partida e vão a assistir o jogo juntos, em casa. O casal afirma que, independentemente do resultado, combinaram que não vai ter briga em casa.

Quando perguntados qual time vencerá o jogo de pronto Vitor Hugo nem titubeia: “Claro que vai dar o Galão” e ela imediatamente responde: “vai dar o Verdão, né?!”, afirma.