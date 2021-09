O trânsito ao redor do Estádio do Mineirão, na Pampulha, está congestionado para o torcedor que pretende chegar para a partida entre Atlético e Palmeiras, nesta terça-feira (28), pela Copa Libertadores.

Quem passar pela Avenida Presidente Carlos Luz encontra a via parada desde a Avenida Américo Vespúcio, no bairro Caiçara, na região Noroeste de BH.

Na Avenida Antônio Carlos, a situação não é diferente. O trânsito segue intenso nos sentidos, a partir do Viaduto São Francisco. O grande número de veículos também complica a vida do torcedor que segue pela Avenida Abrahão Caram.

Já quem estiver passando pela Avenida Pedro II, é preciso atenção com um atropelamento, que aconteceu próximo ao elevado Helena Grego, no sentido Mineirão. Ainda não se sabe a identidade da vítima e o estado de saúde, mas as equipes de resgate já estão no local.

Portões

É importante lembrar que a BHTrans bloqueou todas as vias de acesso ao Mineirão. Apenas moradores e torcedores com ingresso poderão acessar as redondezas do estádio.

O início do jogo está previsto para às 21h30, mas os portões vão fechar às 20h30. Para garantir os protocolos sanitários, a entrada dos torcedores foi liberada a partir das 18h30.