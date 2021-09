Enquanto grita “eu acredito”, um grupo de torcedores do Atlético aproveita também para jogar bombas e invadir as pistas da avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte. Eles acompanham a partida do clube contra o Palmeiras, na noite desta terça-feira (28), pela Copa Libertadores.

No primeiro gol do time mineiro, os torcedores chegaram a parar um ônibus que seguia no sentido centro de BH. Também no meio da pista, a todo momento, são jogadas bombas e copos de cerveja.

A Polícia Militar realiza patrulhamento na região, mas nenhuma abordagem foi realizada. Uma viatura da Guarda Municipal também passou pela via, mas não parou.

De acordo com a polícia, até as 23h, não havia registro de ocorrência relacionada à partida.