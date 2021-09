Atlético e Palmeiras definem nesta terça-feira (28) quem estará na final da Libertadores 2021. O Galo, com elenco recheado de estrelas e boa fase na temporada, é apontado como o favorito do confronto, mas terá desfalques importantes para o confronto decisivo. Os comentaristas do Super.FC Lélio Gustavo e Cadu Doné opinaram sobre o duelo.

Diego Costa, Savarino e Keno não têm presença certa para esse jogo. Artilheiro do Galo na temporada, Hulk é titular absoluto e deve formar a dupla de ataque com Eduardo Vargas que, aos poucos, vai se mostrando importante para o time de Cuca, mas sempre vive altos e baixos.

“O Vargas até que não estava muito ligado no jogo de sábado como a gente gostaria que estivesse, mas tem sido titular. Tomara que esteja apto para ajudar. Em entrevista, o Cuca falou sobre a presença do Keno, sobre o Diego Costa também. Então é porque ele não descarta ninguém, mas o Atlético sabe que amanhã é o jogo mais importante desta temporada. Então tem que estar ligado”, disse o comentarista Lélio Gustavo.

Líder do Brasileirão com folga, na semifinal da Copa do Brasil e em busca de uma vaga na final da Libertadores, o elenco atleticano está cada vez mais forte na temporada e prestes a colocar o ano de 2021 de vez na história do clube. Na opinião de Cadu Doné, o Galo é favorito absoluto para o confronto, mas prega respeito ao Palmeiras.

“Analisando o jogo, os dois times são espetaculares. Não vai ser vergonha para ninguém ser eliminado. Palmeiras, Atlético e Flamengo estão na ponta o tempo todo. Nesse jogo, eu acho o Atlético melhor e acho que ele vai passar, mas muito respeito ao Palmeiras. O trabalho do Cuca é perfeito. De zero a dez é 10. Jogou melhor que o Palmeiras no primeiro jogo, então amanhã vai ser demais”, afirmou Cadu Doné.