A cantora Giulia Be, 22, foi indicada ao Grammy Latino nesta terça-feira (28) na categoria “Melhor Novo Artista”. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 18 de novembro deste ano.

Giulia é a única brasileira a disputar a categoria, na qual também concorrem os artistas María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares e Juliana Velásquez.

O Grammy Latino deste ano também terá brasileiros como Caetano e Tom Veloso, na categoria “Gravação do Ano” pela faixa “Talvez”, Nana Caymmi, com o álbum “Nana, Tom e Vinicius”, Hamilton de Holanda e Mestrinho, pelo disco instrumental “Canto da Praya”, e Toquinho e Yamandu Costa, com o trabalho “Bachianinha”.

Dona de hits como “Menina Solta”, “Lokko” e “Inesquecível” – este último, gravado com o cantor Luan Santana, Giulia iniciou 2021 como a quinta cantora com mais ouvintes mensais e dona de mais de 400 milhões de streams no Spotify Brasil.

Em entrevista à coluna em agosto deste ano, a cantora afirmou que já prepara um álbum ainda sem data definida de lançamento. “Acabei de escrever uma música que sedimentou o conceito do disco e agora fui entender o porquê desse nome. Mas de repente na semana que vem pode ser outra coisa”, disse na ocasião.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Giulia Be conseguiu dar uma guinada em sua carreira mesmo em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que a impossibilitou de divulgar seu trabalho de um jeito tradicional, com shows e eventos.

“Mesmo sendo geração Z [pessoas nascidas entre 1990 e 2010, acostumadas à tecnologia desde cedo], eu não acreditei no poder da viralização até acontecer comigo”, declarou a cantora à coluna.