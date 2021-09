Um homem, de 55 anos, que invadiu, roubou uma casa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e estuprou uma adolescente de 14 anos, sendo que a menina foi amordaçada na cama dos pais dela, foi preso pela Polícia Civil. O crime foi em 2008, mas o suspeito foi preso na última sexta-feira (24) e a prisão só divulgada nesta terça-feira (28).

“A adolescente foi surpreendida pelo homem, que a amordaçou na cama dos pais dela e a constrangeu à conjunção carnal mediante ameaças e violência, além de outros atos libidinosos. Antes de fugir, o homem levou o celular da vítima e um dinheiro que estava na casa”, detalha a delegada Ariadne Elloise Coelho.

Na época, a vítima era virgem e recebeu atendimento médico, onde se constatou o rompimento do hímem. Após vários levantamentos, sem sucesso, para encontrar o suspeito, a polícia arquivou o caso em 2017.

No entanto, no início deste ano, a vítima se deparou com o suspeito na rua e o reconheceu. O inquérito voltou a ser investigado. “Nós formalizamos o auto de reconhecimento do investigado, que compareceu à delegacia, mas que em interrogatório negou os fatos”, explica a delegada.

A vítima encontrou o suspeito novamente na rua e ele a ameaçou. A polícia pediu então o mandado de prisão dele, que foi deferido e cumprido. “Importante ressaltar que nos registros criminais do suspeito consta também prisão em flagrante em 2001 pelo antigo e revogado crime de atentado violento ao pudor”, conclui a delegada.