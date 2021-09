Aos 2 anos e 7 meses, o pequeno Joaquim ainda não sabe o que é uma festa de aniversário. “Quando a pandemia chegou, ele ainda não havia completado o primeiro ano de vida. Então, ainda não foi possível fazer uma festinha com convidados para ele”, comenta a mãe do garoto, Babi Peixoto, 32.

Embora seja o menor dos detalhes, foi justamente à ausência desses tradicionais encontros celebrativos que a terapeuta holística recorreu de imediato ao falar sobre como a maior crise sanitária dos últimos cem anos afetou o dia a dia do filho dela. Talvez porque a situação resuma com precisão um dos mais sensíveis impactos que a adoção de medidas de distanciamento e de isolamento social, necessárias para conter o avanço da Covid-19, impôs ao cotidiano das crianças: a privação da convivência com seus pares.

“De princípio, eu e o Chris (pai da criança) achamos que, para o Joaquim, não estava sendo tão sofrido, porque, como ele ainda não convivia com outros meninos, não teria como sentir saudade dessa experiência. Além disso, no primeiro momento, como ficamos todos em casa, ele contou com uma dedicação nossa quase integral”, observa. “Mas, para a Lis, que é minha enteada e tem 6 anos, tudo foi mais difícil. Ela estava em processo de alfabetização, já estava na escola e tinha seus coleguinhas. E isso foi interrompido bruscamente”, reconhece.

O problema é que as crianças podem ter dificuldade para compreender essa repentina quebra de rotina e podem se sentir angustiadas sem a companhia de amiguinhos e sem acesso a espaços em que pudessem vivenciar a infância de forma plena. Além disso, em centenas de milhares de casos, esses meninos e meninas ainda precisaram lidar com a perda de entes queridos. “Tudo isso tem provocado o crescimento da busca por atendimento psicológico e psiquiátrico. Nos consultórios, temos percebido a chegada de muitas crianças e adolescentes com sintomas de ansiedade e que demonstram insegurança em relação ao futuro”, observa Jaqueline Bifano, psiquiatra da infância e da adolescência.

Atenta aos impactos da pandemia sobre as crianças, Babi se antecipou e, ao notar que, por mais que se dedicasse, seria impossível suprir a necessidade de socialização das crianças, buscou outras maneiras de oferecer suporte aos pequenos. “Quando caiu a ficha de que não tínhamos repertório suficiente para estimulá-los, contratamos uma professora particular, que vinha aqui em casa duas vezes por semana. E isso ajudou muito. Depois, à medida que fui voltando a trabalhar, precisei contratar uma babá, o que também ajudou”, diz.

A realidade da terapeuta, que tem condições de dar suporte aos pequenos, se difere daquela de quase metade das famílias brasileiras com filhos de 0 a 3 anos, como mostra o Índice de Necessidade de Creche (INC), divulgado em 2020. De acordo com o estudo, mais de 5 milhões dessas crianças brasileiras necessitavam de vagas em serviços públicos dedicados à assistência à infância, instituições que também precisaram ter suas atividades interrompidas pelo coronavírus. Em Belo Horizonte, escolas de ensino infantil da rede municipal, inclusive creches conveniadas, e particulares chegaram a ficar mais de um ano de portas fechadas.

Mas, a certa altura, mesmo no caso da família de Babi, a assistência oferecida a Joaquim e Lis se mostrou insuficiente para as demandas deles. “Chegou um momento em que a Lis disse para nós que não precisava mais conviver com adultos, que ela sentia falta mesmo era de estar com outras crianças”, admite.

A partir de então, a terapeuta passou a fazer passeios com os filhos em praças e parques, para que pudesse conviver com outras crianças de idade similar. Além disso, há quatro meses, após Chris e Babi tomarem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, Lis e Joaquim passaram a frequentar aulas presenciais.

Convívio com pares é essencial

Jaqueline Bifano destaca que a socialização é indispensável ao desenvolvimento das crianças. “É através do contato com o outro que vamos desenvolver a empatia e que vamos entender quais são os nossos limites e aprender a discernir o que é uma atitude certa ou errada”, observa, acrescentando que, para que essa dinâmica se dê de maneira mais adequada, o convívio com pessoas da mesma idade é crucial. “Quando estamos em um ambiente com nossos pares, ou seja, com pessoas que estão na mesma fase da vida que nós, estamos no nosso lugar ideal de desenvolvimento. Isso porque estaremos com sujeitos que têm as mesmas dificuldades que nós e que estão aprendendo as mesmas coisas”, observa.

A psiquiatra teme a ocorrência de disfunções mentais e emocionais no futuro, a exemplo do que aconteceu após outros episódios de crises sanitárias. “Nos Estados Unidos, há registros de que, depois de um surto gripal, o índice de pacientes com diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) aumentou 30%”, cita, informando que, no caso das crianças, o TEPT se manifesta principalmente pela mudança brusca de comportamento.

Por outro lado, Jaqueline combate alarmismos e garante que os pequenos têm, sim, capacidade para correr atrás do prejuízo, desde que devidamente assistidos. “À medida que as coisas vão se normalizando, se a gente encarar com seriedade esse déficit de quase dois anos, é possível, sim, que as crianças retomem o desenvolvimento sem sofrer tanto”, garante.