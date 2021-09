Os moradores de Betim, na região metropolitana, município que também foi atingido pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019, poderão escolher como a empresa Vale, responsável pela barragem, irá reparar os danos estruturais provocados pelo desastre. Para isso, os cidadãos vão poder participar de uma consulta popular, que definirá as prioridades elencadas pelos eleitores para os respectivos domicílios eleitorais. Isso será feito nos 26 municípios atingidos.

Para participar, os moradores precisam estar com o CPF cadastrado na Justiça Eleitoral até a próxima quinta-feira (30). Quem foi afetado e já recebe o Pagamento Emergencial da Vale está automaticamente habilitado para a consulta.

Para verificar se o CPF está cadastrado, basta acessar a seção “Título e local de votação – Consulta por nome” no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) utilizando o CPF no primeiro campo e preenchendo, em seguida, a data de nascimento e o nome da mãe. Se, na conclusão da consulta, o CPF aparecer como um dos dados cadastrais significa que o documento consta na base de dados da Justiça Eleitoral e, portanto, não há necessidade de seguir o próximo passo.

Se o cidadão identificar que seu CPF não está cadastrado, poderá realizar a inserção por meio do “Atendimento on-line – Título Net”, também no site do TRE-MG, até o próximo dia 30.

A votação será realizada entre os dias 5 e 11 de outubro, por meio do aplicativo para dispositivos móveis “MG App Cidadão”, gratuito. A Prefeitura de Betim disponibilizará, no período de votação, totens em pontos estratégicos da cidade para aqueles que não têm acesso à internet ou que não querem baixar o aplicativo. Os locais serão divulgados em breve.

Betim já recebeu uma pequena parcela da verba indenizatória da Vale no início de agosto. O recurso será utilizado para a execução da segunda etapa das obras da avenida sanitária Goiabinha e para demais intervenções no Citrolândia. Agora, com a consulta pública, os moradores elegem outras prioridades que serão executadas diretamente pela empresa na cidade. A ação faz parte do Termo Judicial de Reparação, assinado pelo governo de Minas Gerais, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado.