O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu a prisão preventiva de uma mulher acusada de assediar duas adolescentes e incentivá-las a promover um massacre na escola delas, na cidade de Tiros, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

A mulher é suspeita também de praticar atos libidinosos com as vítimas por meio de mensagens no celular, é suspeita de crime de estupro contra uma das adolescentes, incentivo ao suicídio, incentivo ao tráfico de drogas e apologia ao nazismo.

Segundo o MPMG, as investigações começaram depois que a mãe de uma das adolescentes notou comportamento diferente da filha. A Polícia Civil identificou uma série de conversas entre a suspeita e as adolescentes.

Com a volta das aulas presenciais a situação se agravou por causa do perigo do massacre. A mulher está no sistema prisional. Foram feitas buscas e apreensões de aparelhos eletrônicos da mulher. As investigações continuam. A idade da mulher e mais detalhes do caso não foram divulgados.