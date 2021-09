Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta sem as roupas e com sangramento na cabeça dentro do guarda-roupas da casa onde mora em Santos Dumont, na Zona da Mata de Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, de 31 anos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, que ocorreu no último sábado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pelo irmão que acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O óbito foi constatado no local. O irmão da vítima disse que tinha ido até a casa dela mais cedo para ajudar na mudança dela que iria com os filhos para outro bairro.

A mudança ocorreria porque ela tinha terminado o relacionamento com o suspeito há uma semana, porém ele não aceitava o término e tinha um comportamento agressivo, ameaçando a vítima por diversas vezes. Vizinhos contaram que ele brigava com a mulher na rua e fazia uso constante de drogas.

A vítima e suspeito têm um filho de 10 anos que estava na casa da avó paterna, quando ocorreu o crime. A perícia constatou que a mulher foi atingida por um objeto contundente. Um machado que estava na casa foi recolhido. O irmão da vítima disse que foram levados da casa dela um celular, um aparelho televisor e videogame.

O suspeito é foragido da penitenciária de Juiz de Fora, também na Zona da Mata e tem várias passagens policiais. Até a finalização do boletim de ocorrência ele não tinha sido preso.