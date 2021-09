Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma bala perdida no centro de Passos, no Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a mulher foi atingida no tórax.

O atirador passou em uma caminhonete e pretendia acertar um mototaxista, no entanto, ele atingiu a vítima. Os tiros seriam por causa de um acerto de contas pelo tráfico de drogas.

O suspeito fugiu e não foi mais encontrado. A Polícia Civil investiga o caso. A mulher foi socorrida com sangramento moderado para a Santa Casa da cidade.